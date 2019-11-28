Отдел маркетинга ИК-7 презентовал распродажу оружия, сделанного зэками

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-28T14:17:29+03:00

У каталога даже есть интернет-магазин

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В омской исправительной колонии № 7 поставили производство холодного оружия на поток. В качестве сувенира от местных заключенных предлагают купить, что душе угодно - от ножей до реплик шашек и сабель русских полководцев.

– В фойе административного штаба исправительной колонии №7 несколько лет работает выставка-продажа продукции, производимой в этом же учреждении, – рассказали в пресс-службе областного УФСИН. – В третьей декаде ноября администрация исправительного учреждения произвела обновление данной экспозиции, теперь на стендах представлены новые образцы продукции металлообработки, литейного производства, плиточного участка.

Более подробно с ассортиментом можно ознакомиться в отделе маркетинга колонии, который расположен недалеко от выставки. Есть у каталога и электронная версия.

Фото: 55.fsin.su

Фото: 55.fsin.su

ИСТОЧНИК KP.RU