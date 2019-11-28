2019-11-28T13:42:37+03:00
Происшествия

Из омской школы на скорой увезли троих пьяных учеников

Полицейские настаивают на принудительном лечении подростков в наркодиспансере
Анна МИКУЛА
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О противоправных действиях несовершеннолетних, а также нарушении их прав и интересов можно сообщить в полицию по т. 79-22-00 или 02.О противоправных действиях несовершеннолетних, а также нарушении их прав и интересов можно сообщить в полицию по т. 79-22-00 или 02.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП случилось в школе № 55 в Старом Кировске. Трое девятиклассников пришли на занятия в невменяемом состоянии. Педагоги решили, что дети пьяны и вызвали скорую. Их опасения оправдались, и подростков увезли в токсикоцентр. Там юные пациенты рассказали, что якобы перед случившимся употребляли жевательный табак.

– В ходе опроса работников школы и учащихся инспектор ПДН выяснила, что один из подростков перекладывал из кармана в рюкзак полиэтиленовый пакет с веществом. Рюкзак при этом остался в классе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в присутствии понятых эксперты-криминалисты изъяли из рюкзака порошкообразное вещество неизвестного происхождения. Его направили на экспертизу, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Двое из троих госпитализированных подростков уже состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел. С законными представителями несовершеннолетних проведены профилактические беседы, направленные на необходимость проведения стационарного лечения в наркологическом диспансере.

Полиция начала проверку случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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