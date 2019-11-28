2019-11-28T13:32:38+03:00
Происшествия

Омич пытался угнать такси, потому что у него не было денег на проезд

Инцидент произошел «Меги»
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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22-летний омич решил с ветерком доехать до «Меги». То, что у него не было денег, молодого человека не смутило. Он вызвал такси и решил импровизировать. Когда приехали на место, таксист ненадолго вышел из машины. Пассажир не долго думая пересел на водительское место и попытался угнать авто. Владелец успел ухватиться за дверь своей «Тойоты», а клиент протащил его около 150 метров. Потом остановил машину, выскочил на улицу и убежал.

– Оперативники установили свидетелей и выяснили, что к произошедшему причастен 22-летний трижды судимый житель Кировского округа. Полицейские его задержали. Как выяснил дознаватель на допросе фигуранта, он не имел средств рассчитаться за поездку, поэтому решил угнать автомобиль, а после планировал бросить в ближайшем микрорайоне, – сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Теперь у рецидивиста может появиться еще и четвертая судимость – еще и за угон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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