На видео попало, как омич зачем-то украл датчик движения из собственного подъезда
С необъяснимым логикой преступлением столкнулись жильцы одной из омских многоэтажек. Их сосед зачем-то украл датчик движения, который включает свет в собственном подъезде.
Только вот незадача: вор даже не догадывался, что весь процесс кражи попал на камеру видеонаблюдения, установленную напротив.
На записи видно, что немолодой мужчина как ни в чем не бывало выходит из лифта с отверткой, откручивает устройство, прячет себе под футболку и снова уезжает наверх.
Вероятно, этот увлекательный короткометражный фильм с интересом посмотрят в полиции.
Подъездный вор.Видео: vk.com/inci55
ИСТОЧНИК KP.RU