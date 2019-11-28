2019-11-28T12:58:51+03:00
Общество

На видео попало, как омич зачем-то украл датчик движения из собственного подъезда

Мужчина даже не догадывался, что попал на запись камеры наблюдения [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/inci55)Фото: скриншот с видео (vk.com/inci55)
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С необъяснимым логикой преступлением столкнулись жильцы одной из омских многоэтажек. Их сосед зачем-то украл датчик движения, который включает свет в собственном подъезде.

Только вот незадача: вор даже не догадывался, что весь процесс кражи попал на камеру видеонаблюдения, установленную напротив.

На записи видно, что немолодой мужчина как ни в чем не бывало выходит из лифта с отверткой, откручивает устройство, прячет себе под футболку и снова уезжает наверх.

Вероятно, этот увлекательный короткометражный фильм с интересом посмотрят в полиции.

Подъездный вор.Видео: vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU

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