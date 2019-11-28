2019-11-28T12:28:36+03:00
Общество

В Омске возле остановок появятся ящики с песком

В мэрии пошли на такой эксперимент, чтобы облегчить работу дорожным службам
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Ускорит ли нововведение процесс обработки дорог, покажет время.Ускорит ли нововведение процесс обработки дорог, покажет время.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В мэрии решили упростить борьбу с гололедом для омских дорожников. Теперь рабочим можно не дожидаться приезда техники, которая будет подвозить реагента, а приступать к своим обязанностям практически сразу.

– Для повышения эффективности и оперативного выполнения поставленных задач предпринимаются дополнительные меры по борьбе с гололедными явлениями, – рассказал главный инженер предприятия Антон Глебов. – В частности, в качестве опыта у остановок общественного транспорта начата установка дополнительных емкостей с песком. Это позволит ускорить и оптимизировать процесс обработки от наледи посадочных площадок и подходов к ним.

Такие ящики уже установили возле остановок по улицам Красный Путь и 10 лет Октября. Начать решили с Центрального округа с самых востребованных остановок, где наблюдается большой пассажиропоток. На таких участках планируется установить порядка 40 емкостей. В дальнейшем такие же емкости планируется установить и в других округах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичка пожаловалась, что ее ребенок уже несколько раз травился едой в школьной столовой
Пропавший омский подросток автостопом доехал до Волгограда
Отдел маркетинга ИК-7 презентовал распродажу оружия, сделанного зэками
Высокооплачиваемым IT-шником можно стать в любом возрасте
Из омской школы на скорой увезли троих пьяных учеников
«Росводоканал Омск» провел совместный рейд с судебными приставами
Омич пытался угнать такси, потому что у него не было денег на проезд
На видео попало, как омич зачем-то украл датчик движения из собственного подъезда
В частном секторе Омска ловили незаконных мигрантов
Омичи выбирают имя для спасенного из трубы щенка
Стало известно, сколько на базарах будет стоить елка в этом году
Эффективное средство от простуды проверенное десятилетиями!
В соцсети попали снимки заброшенного омского бункера
Жительницу Омской области, прописавшую в себя гастарбайтера, оштрафовали на 60 тысяч
Как узнать срок годности выписки из ЕГРН
На дороге в Омской области сбили еще одного ребенка
Black Sale «Уральских авиалиний»
Россельхознадзор информирует: от качества заготовленных семян зависит будущий урожай
Чиновница из Омской области прикинулась малоимущей, чтобы получать выплаты
На ж/д-переезде в Омске легковушка залетела под поезд
Омич сжег квартиру, чтобы она не досталась сестре
Гол нападающего «Авангарда» признали самым красивым
Омичи устроили давку на концерте певицы Zivert
Бурков устроил разнос омским министрам из-за не потраченных милилардов
Омичка на «Форде» сбила ребенка
Альфа-Банк объявил «черную пятницу» для малого бизнеса