В Омске возле остановок появятся ящики с песком

СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-28T12:28:36+03:00

В мэрии пошли на такой эксперимент, чтобы облегчить работу дорожным службам

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В мэрии решили упростить борьбу с гололедом для омских дорожников. Теперь рабочим можно не дожидаться приезда техники, которая будет подвозить реагента, а приступать к своим обязанностям практически сразу.

– Для повышения эффективности и оперативного выполнения поставленных задач предпринимаются дополнительные меры по борьбе с гололедными явлениями, – рассказал главный инженер предприятия Антон Глебов. – В частности, в качестве опыта у остановок общественного транспорта начата установка дополнительных емкостей с песком. Это позволит ускорить и оптимизировать процесс обработки от наледи посадочных площадок и подходов к ним.

Такие ящики уже установили возле остановок по улицам Красный Путь и 10 лет Октября. Начать решили с Центрального округа с самых востребованных остановок, где наблюдается большой пассажиропоток. На таких участках планируется установить порядка 40 емкостей. В дальнейшем такие же емкости планируется установить и в других округах.

ИСТОЧНИК KP.RU