В частном секторе Омска ловили незаконных мигрантов

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-28T11:57:58+03:00

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На днях жители частного сектора Омска заметили сотрудников ОМОН. Как выяснилось, силовики проводили рейд по выявлению незаконных мигрантов, которые могли там скрываться.

– В результате проведенных проверочных мероприятий выявлено 4 иностранных гражданина, имеющих нарушения миграционного законодательства РФ, ответственность за которые предусмотрена ч 1.1. ст 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ», – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Черлакским районным судом Омской области было вынесено постановление об административном выдворении данных иностранных граждан за пределы РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU