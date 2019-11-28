2019-11-28T11:43:35+03:00
Дом. Семья

Омичи выбирают имя для спасенного из трубы щенка

Песик пока находится в тяжелом состоянии, ему предстоит операция
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omskhvostikФото: vk.com/omskhvostik
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Напомним, бездомную собаку сначала сбила машина. От испуга она забилась в узкую трубу ливневого стока. Самостоятельно выбраться оттуда животное уже не могло, но спустя сутки его все-таки удалось освободить с помощью волонтеров, а также сотрудников омских «Управления дорожного хозяйства» и «Спецавтохозяйства». Спасенным оказался совсем молодой пес, его увезли в приют «Омские хвостики». Сейчас малышу выбирают имя. Среди вариантов – Дружок, Лаки и даже Омич.

Фото: vk.com/omskhvostik

Фото: vk.com/omskhvostik

Тем временем у сотрудников приюта есть и куда более серьезные хлопоты. После осмотра ветеринар обнаружил у хвостатого беспризорника ушиб брюшной полости, косой перелом большеберцовой кости левой тазовой конечности. Кроме того, песик больше суток просидел практически без движения, еды и воды на морозе. Поэтому ему предстоит еще пережить последствия переохлаждения, истощения и обезвоживания.

В ближайшее время щенку потребуются операция и лечение. Узнать, как помочь, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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