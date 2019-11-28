Стало известно, сколько на базарах будет стоить елка в этом году
Уже с 1 декабря заработают елочные базары к Новому году. Сейчас площадки для торговли деревьев готовят. Известно, что в Ленинском округе рынки, где омичи смогут купить зеленую красавицу, заработают на улицах Серова, Демьяна Бедного, Жуковского, Крыловской, 6-й Станционной и проспекте Сибирском. Предпринимателей, которые арендуют места продажи, обяжут убрать территорию после завершения торговли. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.
В то же время стало известно, сколько самая дешевая елка будет стоить в этом году. В этот раз стоимость новогоднего дерева будет начинаться от 400 рублей. Сосна и пихта, естественно, будет стоить еще дороже.
ИСТОЧНИК KP.RU