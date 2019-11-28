В соцсети попали снимки заброшенного омского бункера

СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-28T10:12:58+03:00

Правда, автора фото просят не рассказывать, где находится это помещение

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В омские паблики в соцсетях попали снимки заброшенного бомбоубежища, где недавно побывали местные сталкеры.

– Секретность Омска зашкаливает, заброшенный подземный бункер на глубине 25 метров под землей, в комнате с ФВУ еще горит свет, – напускает таинственности автор снимков, размещенных в группе «ЧП Омск».

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

Впрочем, некоторые комментаторы не поверили на слово, что помещение действительно находится настолько глубоко под землей и вспомнили только о существовании затопленного бункера ракетной части в поселке Степном.

Другие поинтересовались, что такое ФВУ. Оказалось, это фильтро-вентиляционная установка.

Также большинство подписчиков попросили не обнародовать местонахождение секретного бункера. На то он и секретный.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU