В соцсети попали снимки заброшенного омского бункера
В омские паблики в соцсетях попали снимки заброшенного бомбоубежища, где недавно побывали местные сталкеры.
– Секретность Омска зашкаливает, заброшенный подземный бункер на глубине 25 метров под землей, в комнате с ФВУ еще горит свет, – напускает таинственности автор снимков, размещенных в группе «ЧП Омск».
Фото: vk.com/chp55
Фото: vk.com/chp55
Впрочем, некоторые комментаторы не поверили на слово, что помещение действительно находится настолько глубоко под землей и вспомнили только о существовании затопленного бункера ракетной части в поселке Степном.
Другие поинтересовались, что такое ФВУ. Оказалось, это фильтро-вентиляционная установка.
Также большинство подписчиков попросили не обнародовать местонахождение секретного бункера. На то он и секретный.
Фото: vk.com/chp55
Фото: vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU