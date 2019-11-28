2019-11-28T09:30:28+03:00
Общество

Жительницу Омской области, прописавшую в себя гастарбайтера, оштрафовали на 60 тысяч

56-летняя сельчанка признала вину
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Женщину оштрафовали на 60 тысяч рублей.Женщину оштрафовали на 60 тысяч рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Знакомый попросил 56-летнюю жительницу Азовского района прописать у себя в жилье жителя Кыргызстана. При этом ни желания, ни возможности, размещать у себя дома гастарбайтера у женщины явно не было.

Ее судили по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ).

– Вину в совершенном преступлении она признала в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Мировой судья с учетом признания вины и раскаяния в содеянном назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24