Жительницу Омской области, прописавшую в себя гастарбайтера, оштрафовали на 60 тысяч

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-28T09:30:28+03:00

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Знакомый попросил 56-летнюю жительницу Азовского района прописать у себя в жилье жителя Кыргызстана. При этом ни желания, ни возможности, размещать у себя дома гастарбайтера у женщины явно не было.

Ее судили по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ).

– Вину в совершенном преступлении она признала в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Мировой судья с учетом признания вины и раскаяния в содеянном назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU