2019-11-28T09:05:32+03:00
Общество

Чиновница из Омской области прикинулась малоимущей, чтобы получать выплаты

После этого ей заинтересовалась прокуратура
Анна МИКУЛА
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Сельчанку будут судить.Сельчанку будут судить.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Теперь уже бывшая бухгалтер из администрации Саргатки решила незаконно заработать. В 2017 году женщина подделала справку о своих доходах, чтобы числиться малоимущей. В результате ее сын, обучающийся в колледже, в течение года получал стипендию и социальные выплаты. В общей сложности – на 16,6 млн рублей.

– Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью и возместила причиненный ущерб добровольно, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В настоящее время уголовное дело направлено в Саргатский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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