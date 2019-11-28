На ж/д-переезде в Омске легковушка залетела под поезд

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-28T08:33:52+03:00

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Едва не лишится жизни из-за своей нетерпеливости 23-летний водитель «Тойоты Корса», ехавший в сторону поселка Магистральный.

Ему, видимо, надоело стоять на ж/д-переезде и он рванул, когда поезд еще не проехал. В результате его машина попала под последний вагон товарного состава. От столкновения легковушку покорежило и отбросило в кювет. Но самое удивительное – водитель даже не пострадал.

– Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 5.00 28 ноября, – сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Авария на ж/д-переезде, Омск..Видео: vk.com/55gibdd

ИСТОЧНИК KP.RU