Гол нападающего «Авангарда» признали самым красивым

СЕГОДНЯ 07:40 2019-11-28T07:40:27+03:00

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В Континентальной хоккейной лиге подвели итоги прошедшей 11-й игровой недели чемпионата, в частности определили топ-10 самый красивых голов.

На первом месте оказался форвард омского «Авангарда» Сергей Широков. Он убежал из своей зоны и закатил шайбу в ворота соперников без броска во время встречи с «Салаватом Юлаевым», проходившей 18 ноября.

– За океаном это сейчас называется «финтом Кучерова», однако Кучерова научил этой премудрости как раз Широков, когда в сезоне 2011/12 оба они играли в ЦСКА, – сообщает КХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU