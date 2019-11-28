Гол нападающего «Авангарда» признали самым красивым
В КХЛ подвели итоги 11-й игровой недели чемпионата
Фото: hawk.ru
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В Континентальной хоккейной лиге подвели итоги прошедшей 11-й игровой недели чемпионата, в частности определили топ-10 самый красивых голов.
На первом месте оказался форвард омского «Авангарда» Сергей Широков. Он убежал из своей зоны и закатил шайбу в ворота соперников без броска во время встречи с «Салаватом Юлаевым», проходившей 18 ноября.
– За океаном это сейчас называется «финтом Кучерова», однако Кучерова научил этой премудрости как раз Широков, когда в сезоне 2011/12 оба они играли в ЦСКА, – сообщает КХЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU