Омичи устроили давку на концерте певицы Zivert

СЕГОДНЯ 07:10 2019-11-28T08:41:33+03:00

По словам очевидцев, им пришлось простоять два часа в очереди за одеждой [видео]

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В среду, 27 ноября, в Омске выступила популярная певица Zivert. Клуб, где проходил концерт, набился под завязку, и администрация заведения оказалась не готова к такому наплыву посетителей. По словам очевидцев, по окончании выступления на выходе из зала началось настоящее столпотворение.

– Концерт Zivert в клубе «Ангар» закончился давкой, – рассказывает один из посетителей Денис Ионас. – 1,5 тысячи зрителей и шесть гардеробщиц! Охрана удерживала часть зрителей в зале. Около двух часов люди получали вещи!

На видео, снятом внутри помещения, видно, что посетители клуба практически штурмом берут гардероб в то время, как охрана пытается оттеснить их назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/746560" frameborder="0"></iframe> Давка в "Ангаре", Омск.Видео: Денис Ионас

ИСТОЧНИК KP.RU