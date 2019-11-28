Омичи устроили давку на концерте певицы Zivert
В среду, 27 ноября, в Омске выступила популярная певица Zivert. Клуб, где проходил концерт, набился под завязку, и администрация заведения оказалась не готова к такому наплыву посетителей. По словам очевидцев, по окончании выступления на выходе из зала началось настоящее столпотворение.
– Концерт Zivert в клубе «Ангар» закончился давкой, – рассказывает один из посетителей Денис Ионас. – 1,5 тысячи зрителей и шесть гардеробщиц! Охрана удерживала часть зрителей в зале. Около двух часов люди получали вещи!
На видео, снятом внутри помещения, видно, что посетители клуба практически штурмом берут гардероб в то время, как охрана пытается оттеснить их назад.
Давка в "Ангаре", Омск.Видео: Денис Ионас
ИСТОЧНИК KP.RU