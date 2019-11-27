СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-27T14:39:41+03:00

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Энергетики жалуются в полицию: омичи массово воруют электроэнергию с помощью счетчиков. Как показали рейды ресурсных компаний, среди горожан много Кулибиных. Некоторые жители приноровились к доработке приборов учета. С помощью перепайки их микросхем им удавалось занижать показания счетчика. Таким образом, они воровали электроэнергию. Об этом сообщают в пресс-службе омской полиции.

Факты вмешательства в приборы учета участковый обнаружил на улице Забайкальская. Свет воровали жители сразу 5 домов. Омичи могут стать фигурантами уголовного дела. А пока им точно грозит крупный штраф - от 10 до 15 тысяч. Вряд ли им удалось сэкономить больше.

ИСТОЧНИК KP.RU