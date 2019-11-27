2019-11-27T14:39:26+03:00
Общество

В семье омского бойца Андрея Корешкова ожидается пополнение

Супруга спортсмена ждет второго ребенка
Анна МИКУЛА
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Накануне супруга известного омского бойца ММА Андрея Корешкова Александра поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью: скоро она снова станет мамой.

– Ну что, бегемотик снова в деле, – прокомментировала фото с округлившимся животиком Александра.

Напомним, жена Андрея Корешкова также спортсменка, она занималась художественной гимнастикой. У супругов уже есть очаровательный старший сын Александр, которому сейчас два годика. Его мама Александра также часто делится снимками первенца с подписчиками.

koreshkova__akoreshkova__a
Начинаем тренироваться потихоньку #миниспартанец
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ИСТОЧНИК KP.RU

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