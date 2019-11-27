2019-11-27T14:03:41+03:00
Общество

Владельца омской гостиницы обязали разобрать незаконно надстроенный шестой этаж

Он это сделал только после вмешательства приставов
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба УФССП России по Омской областиФото: пресс-служба УФССП России по Омской области
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57-летний владелец провел реконструкцию омской гостиницы «Заречная» и после ремонта надстроил над зданием шестой этаж. Но разрешительных документов у него не было, поэтому новое помещение признали самостроем и потребовали разобрать.

Но, несмотря на решение суда, хозяин «Заречной» не спешил этого делать. Тогда в дело пришлось вмешаться приставам.

– В конечном итоге, придя к выводу, что дальнейшее промедление с исполнением судебного решения может повлечь за собой другие меры, а также административную и уголовную ответственность, должники произвели необходимые работы, – сообщает пресс-служба областного УФССП – Осуществленный судебным приставом выезд к месту исполнительных действий подтвердил факт приведенного в исполнение решения суда.

Теперь гостиница снова стала пятиэтажной, как и планировалась изначально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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