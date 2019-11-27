2019-11-27T13:47:02+03:00
Общество

Гидрометцентр: Омск заятнуло вредным дымом из-за отсутствия ветра

Едкими продуктами горения местным жителям, видимо, придется дышать до конца недели
Анна МИКУЛА
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Омичам придется дышать дымом до конца недели.Омичам придется дышать дымом до конца недели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне, 26 ноября, омичи чувствовали едкий запах дыма, который отчетливо чувствовался в разных частях города. Как выяснилось, местные жители вынуждены дышать продуктами горения от печей в частном секторе и от многочисленных котельных ТЭЦ. Вся эта взвесь из-за безветренной погоды осела близко к земле.

– Во многих населенных пунктах Сибири на этой неделе метеоусловия благоприятствуют ослаблению ветра или его отсутствию, – цитирует ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Ренад Ягудин. – Поэтому там, где интенсивно работает промышленность, выбросы в атмосферу вредных веществ вполне могут накапливаться. Такая погода связана с ослаблением давления.

По прогнозам, такая погода с большой вероятностью продержится до конца недели.

– На стационарном посту в Центральном округе Омска зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода – чуть больше 1 ПДК, – рассказала руководитель регионального центра экологического мониторинга Любовь Савельева. – Это угарный газ, который говорит о неполном сжигании топлива в частном секторе, на котельных и ТЭЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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