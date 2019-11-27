В Омске бывших зэков обязали обследоваться на тубрекулез

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-27T13:02:15+03:00

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Заключенные, освободившиеся из колоний или изоляторов в течение следующих двух лет дважды в год должны проходить флюорографию в обязательном порядке. Это делается для борьбы с распространением туберкулеза. Но шестеро бывших зэков из Омской области проигнорировали это требование. Заставить позаботиться в собственном здоровье их смогли только через суд.

– Прокурор района направил в Колосовский районный суд Омской области 6 исковых заявлений о возложении на граждан обязанности пройти медицинское обследование. Исковые заявления рассмотрены, требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU