2019-11-27T13:04:59+03:00
Общество

Стало известно, какие развлечения появятся в омских парках в Новому Году

А из-за отсутствия снега рабочие не могут построить лабиринт
Станислав МУХИН
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В парках будет много горок.В парках будет много горок.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Руководство омских парков рассказало, чем будет удивлять сибиряков в новогодние каникулы. Обещают: станет веселее, светлее и более празднично. Появится горка с тоннелем и селфи-мост.

- Омичи в ходе голосования выбрали для него название «ГоркиПарк». Сам комплекс будет состоять из 4 горок. Они будут работать бесплатно, - цитирует директора муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха им 30-летия ВЛКСМ» Илью Очкина пресс-служба мэрии. - Будут вывешены рекомендации, на чем можно кататься. Самая большая горка будет высотой 6 метров, также будет одна 5-метровая и две трехметровых. Будет работать тюбинг-кросс и пункт обогрева, где можно будет выпить горячего чая. В этом году добавляется порядка 1 км. 300 метров новых гирлянд.

В Советском парке появится две горки - полтора и два метра. Там же установят фигуры Деда Мороза и Снегурочки. А вот с ледяным лабиринтом у работников парка пока проблемы. Слишком мало снега выпало в Омске на конец ноября. Они физически не могут начать его строить. Но в мэрии обещают, что лабиринт обязательно сделают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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