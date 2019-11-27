2019-11-27T12:36:03+03:00
Происшествия

Омича, который торговал гаджетами для взлома машин, могут отправить в колонию

Мужчину уже судили за такое же преступление, но его это не остановило
Анна МИКУЛА
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За повторное преступление омич может уже и не отделаться условным сроком.За повторное преступление омич может уже и не отделаться условным сроком.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Не с первого раза понял 46-летний омич, что торговать гаджетами для перехвата и записи сигнала автомобильной сигнализации незаконно. Сначала его приговорили за это преступление к году колонии условно. Но мужчина, видимо, не придумал другого способа заработать и снова попался на продаже кодграбберов в интернете.

– Возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконные приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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