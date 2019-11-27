Провода ЛЭП в Омской области защитят от птиц

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-27T12:05:24+03:00

Провода и птиц обезопасят друг от друга, чтобы ни те, ни другие не получили повреждений. Фото: Анна МИКУЛА

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Прокуратура обеспокоилась безопасностью проводов линий электропередач. Их необходимо защитить от попыток птиц свить там гнезда, пришли к выводу в ведомстве.

Специальные устройства, которые призваны защищать провода и пернатых друг от друга, установят в зоологических заказниках «Высокий Увал» и «Лесостепной».

– Через указанные территории ежегодно в весенне-летний и поздний летне-осенний периоды происходит миграция птиц, в частности хищных и гусеобразных, многие из которых включены в Красную книгу РФ и Омской области, а несоблюдение вышеуказанных требований создает угрозу гибели птиц при соприкосновении с проводами, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По итогам проверки прокуратура внесла руководителю филиала представление об устранении нарушений закона.

Сейчас на указанных участках уже смонтированы около 1,5 тысяч комплектов птицезащитных устройств на 462 опорах линий электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU