2019-11-27T12:05:24+03:00
Общество

Провода ЛЭП в Омской области защитят от птиц

Специальные устройства разместят в заказниках
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Провода и птиц обезопасят друг от друга, чтобы ни те, ни другие не получили повреждений.Провода и птиц обезопасят друг от друга, чтобы ни те, ни другие не получили повреждений.Фото: Анна МИКУЛА
Изменить размер текста:

Прокуратура обеспокоилась безопасностью проводов линий электропередач. Их необходимо защитить от попыток птиц свить там гнезда, пришли к выводу в ведомстве.

Специальные устройства, которые призваны защищать провода и пернатых друг от друга, установят в зоологических заказниках «Высокий Увал» и «Лесостепной».

– Через указанные территории ежегодно в весенне-летний и поздний летне-осенний периоды происходит миграция птиц, в частности хищных и гусеобразных, многие из которых включены в Красную книгу РФ и Омской области, а несоблюдение вышеуказанных требований создает угрозу гибели птиц при соприкосновении с проводами, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По итогам проверки прокуратура внесла руководителю филиала представление об устранении нарушений закона.

Сейчас на указанных участках уже смонтированы около 1,5 тысяч комплектов птицезащитных устройств на 462 опорах линий электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичи массово воруют электроэнергию
В семье омского бойца Андрея Корешкова ожидается пополнение
Владельца омской гостиницы обязали разобрать незаконно надстроенный шестой этаж
Гидрометцентр: Омск заятнуло вредным дымом из-за отсутствия ветра
Зачем нужна выписка из ЕГРН
В Омске бывших зэков обязали обследоваться на тубрекулез
Может ли судебный пристав наложить ограничения на выезд должника из Российской Федерации?
Стало известно, какие развлечения появятся в омских парках в Новому Году
Омичей научат создавать компьютерные игры и хорошо на этом зарабатывать
Омича, который торговал гаджетами для взлома машин, могут отправить в колонию
В Омске водителя мусоровоза, насмерть сбившего человека, отправили в колонию-поселение
Пьяный омич пытался задавить сожительницу конем
«Девочки спят в процедурном кабинете»: Омичи жалуются на нехватку мест в роддоме
«Они не отвечают на звонки»: Корбут – о ситуации с омскими депутатами, которых подозревают в получении взятки
Омский регоператор запустил предновогоднюю акцию доброты
В Кадастровой палате омичи могут получить электронную подпись
В центре Омска вандалы сломали еще одну скульптуру
Омские школьники узнали о вкладе энергетиков в Победу
«Халтура! Но денег уже не вернуть»: Омичи в шоке от криво уложенной плитки на озере Кирпичка