2019-11-27T11:47:41+03:00
Происшествия

В Омске водителя мусоровоза, насмерть сбившего человека, отправили в колонию-поселение

Кроме того, организации предстоит выплатить еще 1 млн рублей компенсации семье погибшего
Анна МИКУЛА
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Невнимательного водителя, по вине которого погиб человек, приговорили к двум годам колонии.Невнимательного водителя, по вине которого погиб человек, приговорили к двум годам колонии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Напомним, несчастный случай произошел в июле во дворе дома на улице Дмитриева, 15/3. Водитель мусоровоза не заметил 66-летнего местного жителя и сбил его. От полученных травм мужчина скончался на месте.

– Вину в совершении преступлений обвиняемый признал в полном объеме. За совершенное преступление ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Кроме того, организацию, где работал водитель, обязали выплатить супруге погибшего компенсацию в 1 млн рублей. Еще 492 тысяч предприятие возместило добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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