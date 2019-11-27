2019-11-27T11:20:52+03:00
Происшествия

Пьяный омич пытался задавить сожительницу конем

Женщина получила серьезную травму
Анна МИКУЛА
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Мужчина специально направил скачущую лошадь прямо на человека.Мужчина специально направил скачущую лошадь прямо на человека.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Инцидент произошел в Крутинском районе. 59-летний местный житель напился и отправился на коне на поиски своей сожительницы. Та как ни в чем не бывало собирала в лесу ягоды в 2 км от села Оглухино, как вдруг мужчина направил животное прямо на нее, почему-то решив задавить даму сердца.

Та не успела увернуться и от удара копытом получила серьезную травму – перелом руки со смещением.

– Суд, с учетом признания подсудимым своей вины, раскаяния в содеянном, назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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