«Девочки спят в процедурном кабинете»: Омичи жалуются на нехватку мест в роддоме

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-27T11:00:44+03:00

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Очередная жалоба от омичей на больницы города. На этот раз недовольны пациенты Родильного дома №1, который находится на улице Герцена. Одной из беременных сибирячек из-за нехватки мест в отделении предложили лечь в коридоре на кушетку. Возмущенная омичка рассказала об этом в социальных сетях.

- Мест нет. Сказали, это временно и ждать до завтра! Как, стесняюсь спросить, спать с животом вот на этом? Несколько девочек вообще спят в процедурном кабинете. Это нормально? - возмущается пациентка.

Ситуацию уже прокомментировали в региональном минздраве.

- Городской клинический перинатальный центр ориентирован на оказание помощи беременным с преждевременными родами. Это определено распоряжением минздрава Омской области и соответствует порядку оказания медицинской помощи, утверждённым минздравом России. Будет проведена служебная проверка . При подтверждении факта несоблюдения указанных нормативно - правовых актов, к администрации учреждения будут применены меры дисциплинарного взыскания, - высказались в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU