«Девочки спят в процедурном кабинете»: Омичи жалуются на нехватку мест в роддоме
Очередная жалоба от омичей на больницы города. На этот раз недовольны пациенты Родильного дома №1, который находится на улице Герцена. Одной из беременных сибирячек из-за нехватки мест в отделении предложили лечь в коридоре на кушетку. Возмущенная омичка рассказала об этом в социальных сетях.
- Мест нет. Сказали, это временно и ждать до завтра! Как, стесняюсь спросить, спать с животом вот на этом? Несколько девочек вообще спят в процедурном кабинете. Это нормально? - возмущается пациентка.
Ситуацию уже прокомментировали в региональном минздраве.
- Городской клинический перинатальный центр ориентирован на оказание помощи беременным с преждевременными родами. Это определено распоряжением минздрава Омской области и соответствует порядку оказания медицинской помощи, утверждённым минздравом России. Будет проведена служебная проверка . При подтверждении факта несоблюдения указанных нормативно - правовых актов, к администрации учреждения будут применены меры дисциплинарного взыскания, - высказались в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU