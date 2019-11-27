2019-11-27T09:41:24+03:00
Общество

«Халтура! Но денег уже не вернуть»: Омичи в шоке от криво уложенной плитки на озере Кирпичка

Она уложена очень неровно [фото]
Станислав МУХИН
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Плитка уложена кое-как.Плитка уложена кое-как.Фото: ВКонтакте
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Горожане продолжают пристально наблюдать за обещанной властями реконструкцией озера Кирпичка. Открыть эту зеленую зону должны были еще осенью, но из-за проблем с подрядчиком сроки окончания работ были сорваны. Местные уверяли: летом они практически не видели строителей и реконструкция не велась.

Зато теперь благоустройство ведется в холода. Не нужно быть строителем, чтобы понять: качества от работ в таких условиях вряд ли стоит ждать. Первые тревожные звонки омичи заметили уже сейчас. Жители недовольны тем, как уложена тротуарная плитка. Фото работы они выложили в соцсетях. На снимке видно, что стыки плиток заполнены бесформенными обрезками, а края прилегают неровно. И так, по словам местных жителей, выложен весь тротуар. Сибиряки не скрывают своего раздражения.

- В мороз и в снегопад наши доблестные дорожные службы выкладывали тротуарную плитку на многострадальном озере Кирпичка в Кировске. Стрекозу из басни напомнили людям. Лето кончилось внезапно. Теперь остается только дождаться весны, чтобы четко понять: зимой этого делать нельзя. Только денег потраченных уже будет не вернуть. Халтура! - написала недовольная омичка в соцсетях.

Чиновники уже прокомментировали результат укладки плитки на озере Кирпичка.

- К выполнению работ приступили сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства, которые взяли на себя ответственность завершить начатое подрядчиком.

Выполнены работы по установке бортовых камней, устройству щебеночных оснований, асфальтированию тротуаров и парковок, озеленению и наружному освещению. Завершаются работы по установке малых архитектурных форм, монтажу пешеходного ограждения и устройству покрытий из тротуарной плитки. Обнаруженные дефекты и недочеты будут устраняться, - заявили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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