В сквере у мэрии к Новому году появятся светящиеся арки

СЕГОДНЯ 07:48 2019-11-27T07:51:15+03:00

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Уже в который год подряд городские власти украсят к Новому году и сквер имени Дзержинского. Раньше этого почему-то не делали. В сквере напротив мэрии начинается монтаж пяти световых арок к Новому году. Особенно эффектно они будут выглядеть по вечерам. Чиновники предполагают, что омичи с удовольствием станут фотографироваться на фоне этих арок.

- Сейчас специалисты монтируют конструкции и укрепляют их, а в течение недели включат иллюминацию. Проект реализуется за счет внебюджетных средств. Также компанией «Глобал Экстерьер Плюс» были установлены 14 светящихся шаров на площади Бухгольца, – цитирует пресс-служба омской мэрии начальника отдела развития рекламно-информационной среды управделами администрации Елену Карпову.

ИСТОЧНИК KP.RU