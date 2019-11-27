Омск снова оказался на дне рейтинга комфортных городов

СЕГОДНЯ 07:17 2019-11-27T07:17:45+03:00

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Очередной рейтинг городов поставил Омск на самое дно таблицы. Авторы исследования составили список из 78 городов. В нем экспертами Финансового университета при Правительстве РФ оценивался уровень комфорта жизни. За основу брались такие критерии, как состояние дорог, общественного транспорта, работа властей и качество медицинских услуг.

Лидерами стали Казань, Грозны и Тюмень. А вот Омску похвастать нечем. У нашего города лишь 74-е место в рейтинге качества жизни. Хуже нас дела обстоят, если верить авторам исследования, только в Волгограде, Астрахани, Махачкале и Улан-Удэ.

ИСТОЧНИК KP.RU