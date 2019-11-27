Омск снова оказался на дне рейтинга комфортных городов
Очередной рейтинг городов поставил Омск на самое дно таблицы. Авторы исследования составили список из 78 городов. В нем экспертами Финансового университета при Правительстве РФ оценивался уровень комфорта жизни. За основу брались такие критерии, как состояние дорог, общественного транспорта, работа властей и качество медицинских услуг.
Лидерами стали Казань, Грозны и Тюмень. А вот Омску похвастать нечем. У нашего города лишь 74-е место в рейтинге качества жизни. Хуже нас дела обстоят, если верить авторам исследования, только в Волгограде, Астрахани, Махачкале и Улан-Удэ.
ИСТОЧНИК KP.RU