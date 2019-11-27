2019-11-27T05:23:04+03:00
Общество

Омский полицейский спас бабушку, запертую в квартире

Пожилая женщина упала, получила травму и не могла сама выбраться наружу
Анна МИКУЛА
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Участковый Евгения Кузлякин спас пожилого человека. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской областиУчастковый Евгения Кузлякин спас пожилого человека. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области
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Инцидент случился в доме на улице Кемеровской. Местная жительница испугалась за свою 87-летнюю соседку. Пожилые дамы планировали вместе идти в банк, но одна из приятельниц перестала выходить на связь и уже сутки не появлялась из своей квартиры.

Омичка обеспокоилась за судьбу подруги и обратилась за помощью к участковому Евгению Кузлякину.

– Прибыв на место, полицейский некоторое время общался с пенсионеркой через закрытую дверь, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Вскоре стало понятно, что бабушка получила бытовую травму – поскользнулась в ванной, упала и не может двигаться. Поскольку родственники пожилой омички живут в другом городе, решение о вскрытии двери пришлось принимать оперативно: участковый вызвал МЧС и скорую помощь. Когда удалось проникнуть в квартиру, пострадавшую сразу же госпитализировали, о чем участковый сообщил ее родственникам. В данный момент омичка продолжает лечение в медицинском учреждении.

Полицейские напомнили, казалось бы, простую истину – необходимо постоянно интересоваться жизнью своих одиноко живущих пожилых родственников и звонить им не только на праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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