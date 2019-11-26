Омских чиновников поймали на оплате из бюджета фейковых работ по благоустройству

СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-26T14:34:44+03:00

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Неожиданные выводы сделали аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП). Они проверяли финансирование прошлогодних работ по благоустройству в Омской области. А на них в 2018-м из бюджета выделяли около 90 млн. Подняли документы Калачинске, Кормиловке, Муромцево, Называевске, Таре и Тюкалинске. Было выявлено множество нарушений. Самое грубое - оплата из бюджета несуществующих работ. Их указывали лишь на бумаги, но подрядчики получали за них деньги.

На привокзальной площади 186 тысяч выделили на установку фонарей и ремонт тротуаров. Ничего из этого не было сделано. В Называевске чиновники заплатили лишних почти треть миллиона рублей за песок. В Таре на 143 тысячи рублей завысили стоимость работ по ремонту дороги. А в Кормиловке и вовсе неэффективно израсходовали 4,3 млн рублей.

- Выявленные нарушения, к сожалению, носят системный характер и в основном являются следствием отсутствия должного контроля со стороны муниципалитетов за ходом выполнения работ, – сделали вывод аудиторы КСП.

– Выявленные нарушения, к сожалению, носят системный характер и в основном являются следствием отсутствия должного контроля со стороны муниципалитетов за ходом выполнения работ, – резюмировали аудиторы.

ИСТОЧНИК KP.RU