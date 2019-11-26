2019-11-26T14:34:44+03:00
Общество

Омских чиновников поймали на оплате из бюджета фейковых работ по благоустройству

На это уходили миллионы
Станислав МУХИН
Поделиться:
Выводы Контрольно-счетной палаты не утешительны.Выводы Контрольно-счетной палаты не утешительны.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
Изменить размер текста:

Неожиданные выводы сделали аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП). Они проверяли финансирование прошлогодних работ по благоустройству в Омской области. А на них в 2018-м из бюджета выделяли около 90 млн. Подняли документы Калачинске, Кормиловке, Муромцево, Называевске, Таре и Тюкалинске. Было выявлено множество нарушений. Самое грубое - оплата из бюджета несуществующих работ. Их указывали лишь на бумаги, но подрядчики получали за них деньги.

На привокзальной площади 186 тысяч выделили на установку фонарей и ремонт тротуаров. Ничего из этого не было сделано. В Называевске чиновники заплатили лишних почти треть миллиона рублей за песок. В Таре на 143 тысячи рублей завысили стоимость работ по ремонту дороги. А в Кормиловке и вовсе неэффективно израсходовали 4,3 млн рублей.

- Выявленные нарушения, к сожалению, носят системный характер и в основном являются следствием отсутствия должного контроля со стороны муниципалитетов за ходом выполнения работ, – сделали вывод аудиторы КСП.

– Выявленные нарушения, к сожалению, носят системный характер и в основном являются следствием отсутствия должного контроля со стороны муниципалитетов за ходом выполнения работ, – резюмировали аудиторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В омском «Шаге» объявили набор IT-шников
В Омской области перевернулась машина с ребенком
Полиция выложила ролик погони со стрельбой за пьяным омичом на «Нексии»
Пьяный омич избил свою девушку и мешал медикам ее спасать
«Росводоканал Омск»: ТОП-10 лучших и худших плательщиков
Больше не главный омский пристав: Витрука, обвиненного во взяточничестве, уволили
Клиенты Tele2 начнут «Черную пятницу» в четверг
Мэрия: Тысячи омичей воспользовались теплыми остановками
В Омске сибиряк попал под поезд
В Омске пока полностью готовы 103 из 169 домов гостевого маршрута
В Омске подросток сел за руль «Лексуса» и разбил его
Психически нездоровый омич устроил пожар в пятиэтажке, погибла девушка
Приставы заставили омича выплатить его дочери 370 тысяч алиментов
«Погибший» на пожаре в Большереченском зоопарке страус Кирилл ожил
В Омске заметили человека-объявление
Омич убил друга детства, просившего деньги на наркотики