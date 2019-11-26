В Омской области перевернулась машина с ребенком
6-летний мальчик с травмами попал в больницу
Фото: пресс-служба областной Госавтоинспекции
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ДТП случилось 25 ноября днем на трассе Омск–Тара. По предварительным данным, в районе 205 км 33-летняя женщина не справилась с управлением «Рено Меган». Машина вылетела в правый по ходу движения кювет и перевернулась.
В результате аварии 6-летний мальчик, находившийся в салоне, получил травмы, его госпитализировали.
– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU