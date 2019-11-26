2019-11-26T13:38:28+03:00
Происшествия

Полиция выложила ролик погони со стрельбой за пьяным омичом на «Нексии»

Сотрудникам ДПС пришлось прострелить колеса машины [видео]
Станислав МУХИН
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Подозрительную машину заметили сотрудники ДПС поздно вечером в Старом Кировске. На требования остановиться водитель "Нексии" не отреагировал, а прибавил газу и попытался скрыться. Началась погоня. Видео преследования нарушителя выложила омская полиция.

На кадрах видно, что авто виляет по дороге, выезжает на полосу встречного движения. В итоге остановить авто удалось лишь на одной из федеральных трасс. Перед этим инспекторы прострелили колеса иномарки. За рулем оказался пьяный 40-летний житель Одесского района. Его лишили прав и оштрафовали по решению суда на 1 000 рублей.

Погоня 25.11 за Нексией .25 ноября около 03:25 часов в районе в районе 813 километра федеральной автодороги Челябинск - Новосибирск на требование сотрудников ДПС специализированной роты не остановился автомобиль Део Нексия . Неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель игнорировал и пытался скрыться, в соответствии с Федеральным Законом О полиции , инспектор ДПС сделал два предупредительных выстрела в воздух, после чего произвел выстрел по передним колесам автомобиля. В результате повреждения переднего колеса водитель иномарки не смог продолжить движение. При проверке документов полицейские установили, что автомобилем управлял 40-летний житель Одесского района. У водителя имелись явные признаки опьянения. Водитель отстранен от управления транспортным средством и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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