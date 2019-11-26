2019-11-26T13:57:08+03:00
Общество

Пьяный омич избил свою девушку и мешал медикам ее спасать

Усмирять буяна пришлось наряду вневедомственной охраны
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области
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Инцидент произошел накануне ночью. 20-летний омич пошел со своей девушкой в кафе. Там пара поссорилась, и молодой человек избил сожительницу. Очевидцы вызвали ей скорую, но, когда медики приехали на место, начал мешать.

В итоге пациентку с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и рассечением мягких тканей головы решили везти в больницу. Но дебошир начал бегать вокруг машины скорой помощи, мешая проезду, и требовал, чтобы девушку выпустили. Медикам пришлось нажать тревожную кнопку.

– Стражи правопорядка задержали злоумышленника и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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