Больше не главный омский пристав: Витрука, обвиненного во взяточничестве, уволили

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-26T12:47:44+03:00

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Как выяснилось, приказ об увольнении Владимира Витрука был подписан его руководством еще 8 ноября.

Напомним, теперь уже бывшего главу региональное Управление ФССП обвиняют в получении взяток. Его судят, в частности за то, что он помог затянуть процесс взыскания долгов с владелицы санатория «Рассвет» Нателы Полежаеаой. Также за вознаграждение он снял арест с автомобиля должника.

Данные Владимира Витрука уже убрали с официального сайта приставов. Там значится, что обязанности руководителя ведомства выполняет Галина Титова, которая до этого работала заместителем.

ИСТОЧНИК KP.RU