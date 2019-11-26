2019-11-26T12:47:44+03:00
Общество

Больше не главный омский пристав: Витрука, обвиненного во взяточничестве, уволили

Сейчас обязанности руководителя исполняет Галина Титова
Анна МИКУЛА
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Фото: omsk.sledcom.ruФото: omsk.sledcom.ru
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Как выяснилось, приказ об увольнении Владимира Витрука был подписан его руководством еще 8 ноября.

Напомним, теперь уже бывшего главу региональное Управление ФССП обвиняют в получении взяток. Его судят, в частности за то, что он помог затянуть процесс взыскания долгов с владелицы санатория «Рассвет» Нателы Полежаеаой. Также за вознаграждение он снял арест с автомобиля должника.

Данные Владимира Витрука уже убрали с официального сайта приставов. Там значится, что обязанности руководителя ведомства выполняет Галина Титова, которая до этого работала заместителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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