В Омске сибиряк попал под поезд
Все случилось на 3-м Разъезде
Мужчина погиб.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Трагедия случилась на окраине Омска. На железнодорожных путях в районе 3-го Разъезда сибиряк переходил пути. В этом районе довольно оживленное движение составов. По какой-то причине мужчина не заметил поезд и попал под него. Шансов выжить у омича не было. Он скончался на месте.
Сейчас его личность и возраст устанавливают следователи. Им же предстоит понять, почему пешеход попал под колеса. Следственный комитет проводит проверку. На график движения поездов происшествие значительно не повлияло.
ИСТОЧНИК KP.RU