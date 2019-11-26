В Омске сибиряк попал под поезд

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-26T11:44:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия случилась на окраине Омска. На железнодорожных путях в районе 3-го Разъезда сибиряк переходил пути. В этом районе довольно оживленное движение составов. По какой-то причине мужчина не заметил поезд и попал под него. Шансов выжить у омича не было. Он скончался на месте.

Сейчас его личность и возраст устанавливают следователи. Им же предстоит понять, почему пешеход попал под колеса. Следственный комитет проводит проверку. На график движения поездов происшествие значительно не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU