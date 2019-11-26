2019-11-26T11:44:11+03:00
Происшествия

В Омске сибиряк попал под поезд

Все случилось на 3-м Разъезде
Станислав МУХИН
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Мужчина погиб.Мужчина погиб.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Трагедия случилась на окраине Омска. На железнодорожных путях в районе 3-го Разъезда сибиряк переходил пути. В этом районе довольно оживленное движение составов. По какой-то причине мужчина не заметил поезд и попал под него. Шансов выжить у омича не было. Он скончался на месте.

Сейчас его личность и возраст устанавливают следователи. Им же предстоит понять, почему пешеход попал под колеса. Следственный комитет проводит проверку. На график движения поездов происшествие значительно не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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