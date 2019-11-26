2019-11-26T10:50:29+03:00
Происшествия

В Омске подросток сел за руль «Лексуса» и разбил его

В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе и сам виновник ДТП
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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17-летний подросток без водительских прав, вероятно, взял кличи, от родительского «Лексуса» и поехал кататься по городу. Но в районе городка Водников не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Тойотой» под управление 18-летней девушки.

В результате происшествия пострадали четыре человека: оба водителя, а также пассажиры «Тойоты» – 21-летняя девушка и 22-летний молодой человек с травмами попали в больницу.

– В отношении 17-летнего юноши возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», – рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. – Санкция по ней предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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