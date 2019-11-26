2019-11-26T10:12:03+03:00
Происшествия

Психически нездоровый омич устроил пожар в пятиэтажке, погибла девушка

Делом сейчас занимаются в Следственном комитете
Анна МИКУЛА
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Расследование продолжается.Расследование продолжается.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несчастный случай в пятиэтажке на улице Петра Ильичева произошел 7 октября. По версии следствия, психически нездоровый жилец устроил там пожар со смертельным исходом. 19-летний молодой человек поджег диван в своей квартире на первом этаже. Он сам вышел на улицу. Но дымом от горящей мебели вскоре затянуло весь подъезд. Молодая пара, жившая выше, не смогла выбраться наружу. Мужа удалось спасти, а его 26-летняя супруга от отравления угарным газом через несколько дней скончалась в больнице.

– Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 26-летней девушки по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), – рассказали в пресс-службе регионального СУ СК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в отношении подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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