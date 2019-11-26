Приставы заставили омича выплатить его дочери 370 тысяч алиментов
Судя по всему, водительские права оказались для 28-летнего омича ценнее родительских. Тем не менее, испугавшись, что не сможет больше ездить на своей «ласточке», он расплатился с долгами по алиментам, которых накопил в общей сложности 370 тысяч рублей.
– Через несколько дней в отдел судебных приставов должник и взыскатель пришли вместе, бывшая супруга отозвала исполнительный документ, сообщив, что претензий к А. она больше не имеет: омич частично погасил задолженность и заявил о готовности в будущем продолжать регулярно выплачивать алименты, – рассказали в пресс-службе областного УФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU