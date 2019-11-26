2019-11-26T09:21:37+03:00
Общество

Приставы заставили омича выплатить его дочери 370 тысяч алиментов

Мужчина расплатился с долгом перед своим ребенком, испугавшись, что в него заберут водительские права
Анна МИКУЛА
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Омич задолжал своему ребенку 370 тысяч.Омич задолжал своему ребенку 370 тысяч.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Судя по всему, водительские права оказались для 28-летнего омича ценнее родительских. Тем не менее, испугавшись, что не сможет больше ездить на своей «ласточке», он расплатился с долгами по алиментам, которых накопил в общей сложности 370 тысяч рублей.

– Через несколько дней в отдел судебных приставов должник и взыскатель пришли вместе, бывшая супруга отозвала исполнительный документ, сообщив, что претензий к А. она больше не имеет: омич частично погасил задолженность и заявил о готовности в будущем продолжать регулярно выплачивать алименты, – рассказали в пресс-службе областного УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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