В Омске заметили человека-объявление

СЕГОДНЯ 08:53 2019-11-26T08:57:33+03:00

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Омский фотограф Александр Кузовков снимает не только прекрасных девушек, но и устраивает необычные фотосессии. Например, он познакомил мир с отвратительной свалкой прямо под окнами малосемейки в городке Нефтяников, которую устроили сами жители. Напомним, тогда волонтеры даже помогли ее убрать. Но спустя полгода груды мусора выросли на этом месте вновь.

В этот раз Александр снял человека, обклеенного объявлением. «Модель» и автор костюма Даниил Леви вполне органично вписался в эстетику обшарпанных городских заборов и фасадов.

Фото: Александр КУЗОВКОВ

Фото: Александр КУЗОВКОВ

Кстати, сам фотограф предлагает рассматривать его фото просто как художественное произведение, открытое для разных трактовок.

Фото: Александр КУЗОВКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU