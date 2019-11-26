Омич убил друга детства, просившего деньги на наркотики
За это его на 8 лет отправили в колонию строго режима
Убийцу отправили в колонию на 8 лет.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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31-летний омич с детства жил по соседству со своим приятелем, который стал наркоманом. Дружба закончилась, когда тот начал просить деньги на зелье.
– В суде установлено, что 29 апреля ночью у торгового павильона по улице Комкова фигурант уголовного дела нанес потерпевшему два удара рукой по голове, причинив тем самым закрытую черепно-мозговую травму, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Потерпевший умер на следующий день в больнице. А его агрессивного знакомого отправили за убийство в колонию строгого режима, где он проведет ближайшие 8 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU