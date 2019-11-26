Омский рабочий, ставший инвалидом из-за ЧП на стройке, отсудил 600 тысяч

СЕГОДНЯ 07:41 2019-11-26T07:41:08+03:00

Мужчина после случившегося с ним несчастного случая не может ходить

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ЧП на строящемся доме в микрорайоне «Прибрежный» случился в 2017 года. На одного из рабочих в высоты упали тяжелые мешки со строительной смесью. В итоге потерпевший получил тяжелые травмы, в результате которых лишился возможности ходить.

Мужчина потребовал компенсацию причиненного ему вреда в размере 909 тысяч рублей. но суд первой инстанции постановил выплатить в пользу его супруги и несовершеннолетнего ребенка 600 тысяч рублей. Истец не согласился с этим решением и подал апелляцию.

– Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда, с учетом имеющихся в деле доказательств, согласилась с заключением прокурора и оставила решение суда первой инстанции без изменения, – Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU