2019-11-26T07:24:28+03:00
Происшествия

Серьезный пожар случился ночью в Омской районе

Там загорелся дом площадью 100 квадратных метров
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Тушить крупный пожар, случившийся в садоводческом товариществе «Тепличный-1» в Омском районе, приехали тушить сразу четыре машины и 17 сотрудников МЧС.

– Сообщение о ЧП поступило в 3.18, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – По прибытии пожарно-спасательных подразделений горел дачный дом. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. В 04.15 пожар локализовали, в 4.25 ликвидировали открытое горение, а в 06.50 было объявлено о полной ликвидации пожара.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Главное управление МЧС России по Омской области призывает жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности, очень внимательно относиться к эксплуатации печей и электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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