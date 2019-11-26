Омич хотел украть машину на эвакуаторе

СЕГОДНЯ 05:41 2019-11-26T05:41:34+03:00

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На старенькую «БМВ», долгое время стоявшую из-за поломки на отшибе поселка Омская птицефабрика, обратил внимание 23-летний сибиряк. Он решил ее забрать себе, подумав, что иномарка брошена. Ничего умнее эвакуатора омич не придумал. Однако погрузку машины из окна заметил сын владельца «БМВ». Он попытался помешать работнику, но тот заявил, что должен перевезти машину к частному дома на улицу 3-я Островская. Тогда сын владельца решил поехать за эвакуатором. В пути он вызвал полицию.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, к моменту прибытия наряда злоумышленник скрылся. Его задержали на следующий день. Он пояснил полицейским: думал, что машина бесхозна. Владелец оценил ущерб в 40 тысяч рублей. А на 23-летнего омича заведено уголовное дело по статье "Грабеж". Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU