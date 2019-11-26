В Омске горела пятиэтажка

СЕГОДНЯ 05:22 2019-11-26T05:27:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме по улице 10 лет Октября в Омске поступило в 18.51. Как выяснилось, загорелся мусор на кухне в одной из квартир на первом этаже. В результате весь подъезд затянуло едким дымом.

– На место незамедлительно были высланы пожарные расчеты, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – 50 человек из подъезда эвакуировались самостоятельно. Для работы в непригодной для дыхания среде было организовано звено газодымозащитной службы. Через 11 минут после поступления сообщения о пожаре он был локализован. Пострадавших нет. От МЧС в тушении принимали участие 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Также сообщается, что огонь распространился на площади 5 квадратных метров и уничтожил там вещи и внутреннюю отделку стен.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU