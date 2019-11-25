Омича, который свалил целый грузовик мусора возле остановки, накажут

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-25T15:17:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Омичи пожаловались в соцсетях на мужчину, который свалил привезенный мусор прямо в городе возле остановки «ТЭЦ-4» в Советском округе. После проверки прокуратуры удалось установить личность нарушителя.

– Установлено, что в середине октября 2019 года 47-летний житель Кировского округа г. Омска на автомобиле КАМАЗ осуществил вывоз и складирование строительных отходов, а также твердых бытовых отходов с арендуемой им территории на близлежащую территорию за остановкой общественного транспорта, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – На основании изложенного прокуратурой округа в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).

Материалы дела направили в межрайонную природоохранную прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU