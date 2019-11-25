Омич только через суд смог забрать у тестя сенгоход, отданный тому на время

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-25T15:08:12+03:00

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У 47-летнего омича не было гаража, поэтому он отдал свой снегоход 68-летнему тестю. Потом родственники поссорились, и старший из них в отместку отказался отдавать технику зятю. Мирно конфликт разрешить не удалось на протяжении целого года, и в дело пришлось вмешаться судебным приставам.

– Под контролем работников УФССП России по Омской области, прибывших на адресу одного из гаражных боксов, расположенных по ул. 2-я Солнечная, имущество нашло своего законного владельца. Решение суда исполнено, – рассказали в пресс-службе областного УФССП.

А у строптивого тестя теперь есть административное дело, по которому ему придется выплатить штраф в 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU