Пьяный омич разбил машину жены о столб

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-25T13:37:41+03:00

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45-летний омич вечером выпил и повез двоих приятелей кататься по Иртышской набережной на машине своей жены. Но «Волгу» в итоге остановил один их столбов. От удара об опору передняя часть легковушки буквально сложилась. Но, как ни удивительно, все находившиеся в салоне остались живы. Проезжавший мимо патруль вневедомственной охраны вызвал им скорую.

– В ходе разговора росгвардейцы заметили у пострадавшего гражданина явные признаки опьянения: его речь была невнятной, чувствовался резкий запах алкоголя. Кроме того, через окно сотрудники Росгвардии увидели в салоне автомобиля открытую бутылку с крепким спиртным напитком, – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии. – Изначально никто из мужчин не сознавался, кто находился за рулем автотранспорта. Однако позже в беседе, нетрезвый гражданин с телесными повреждениями сознался, что употребив спиртные напитки сел за руль автомобиля, который принадлежит его супруге.

Горе-водитель испугался, что его накажут за пьяную езду и не стал сообщать об аварии. Вместо этого мужчина вызвал эвакуатор.

Задержанного доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU