В Омске воришка спрятал чужой кошелек в трусах
Поездкой в отделение полиции закончилась вечеринка для компании в одном из кафе микрорайона Авиагородка. А все из-за пропажи кошелька и 3 тысяч рублей у посетителя. У омича их вытащили из сумки, которую он оставил без присмотра на пару минут. В итоге всех восьмерых посетителей доставили в полицию. И там началось самое интересное.
Один из пьяных парней начал хватать полицейского за одежду и стал фигурантом уголовного дела за применение насилия к представителю власти. А у 23-летнего омича нашли тот самый кошелек. Его он прятал в трусах. Правда, как сообщили в пресс-службе омской полиции, он заявил, что спрятать портмоне попросил его знакомый. В итоге на обоих завели уголовные дела. А кошелек и деньги вернули законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU