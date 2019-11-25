В Омске воришка спрятал чужой кошелек в трусах

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-25T13:35:21+03:00

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Поездкой в отделение полиции закончилась вечеринка для компании в одном из кафе микрорайона Авиагородка. А все из-за пропажи кошелька и 3 тысяч рублей у посетителя. У омича их вытащили из сумки, которую он оставил без присмотра на пару минут. В итоге всех восьмерых посетителей доставили в полицию. И там началось самое интересное.

Один из пьяных парней начал хватать полицейского за одежду и стал фигурантом уголовного дела за применение насилия к представителю власти. А у 23-летнего омича нашли тот самый кошелек. Его он прятал в трусах. Правда, как сообщили в пресс-службе омской полиции, он заявил, что спрятать портмоне попросил его знакомый. В итоге на обоих завели уголовные дела. А кошелек и деньги вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU