Омской драме не удалось выселить из служебного жилья бывшего актера Владимира Девяткова

СЕГОДНЯ 13:16 2019-11-25T13:16:18+03:00

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Актер Владимир Девятков в 2018 году перестал быть актером Омской драмы. Руководство решило выселить его из служебной квартиры, где артист проживал вместе с сыном. Но выяснилось, что Девятков исправно платил по всем коммунальным счетам. Кроме того, он проработал в драмтеатре ровно четверть века, и по закону у него уже нельзя отобрать купленное ему жилье.

– Решением районного суда в удовлетворении исковых требований было отказано, поскольку без предоставления другого жилого помещения не могут быть выселены лица, проработавшие в учреждении, предоставившим им служебное жилое помещение, не менее десяти лет, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Решение пыталось обжаловать областное минимущества, выступавшее в этом деле в качестве третьего лица. Но в Омском областном суде его оставили в силе и признали, что Владимир Девятков может остаться в служебной квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU