2019-11-25T12:18:24+03:00
Происшествия

В Омске в маршрутке умерла женщина

По предварительным данным, в пассажирки остановилось сердце
Анна МИКУЛА
Поделиться:
По предварительным данным, женщина умерла от остановки сердца.По предварительным данным, женщина умерла от остановки сердца.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Трагический случай произошел с жительницей села Троицкое Омского района.

Как рассказали в пресс-службе областного СУ СК, 23 ноября примерно в 10 утра на остановке «Аэропорт местных линий» в автобус № 394 в автобус зашла пассажирка. Через какое-то время женщине стало плохо. Очевидцы вызвали скорую, но спасти 56-летнюю омичку уже не получилось. По предварительным данным, она умерла от остановки сердца.

В региональном Следственном комитете начали проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный омич разбил машину жены о столб
В Омске воришка спрятал чужой кошелек в трусах
Омской драме не удалось выселить из служебного жилья бывшего актера Владимира Девяткова
Кадастровая палата приглашает на вебинары в декабре
В Омске бывший зэк избил, связал и ограбил пожилую супружескую чету
Омский регоператор «Магнит» спишет пени омичам оплатившим долги
Особенности предоставления сведений о здании, имеющем назначение «многоквартирный дом», в виде копии документа, послужившего основанием для внесения сведений в ЕГРН
Управление Россельхознадзора по Омской области проведет публичные обсуждения
Пропавшая в Омске семья нашлась
Пилот, умерший во время рейса Москва - Анапа, был из Омска
На окраине Омска произошел сильный пожар
На видео попало, как загоревшийся в Омске BMW тушат содержимым ассенизаторской машины
Овчарка Контра помогла поймать грабителя, напавшего на 90-летнюю омичку
Перестарались: в Омске забором перекрыли проход по зебре
В Омске из горящего общежития эвакуировали 230 человек
В Омске пропал мужчина, которому стало плохо в очереди на медкомиссию
СМИ: В отставку ушел глава омского депспорта Фадин
На трассе под Омском произошло смертельное ДТП
На окраине Омска машина протаранила остановку
В Омске уже пятый год подряд падает рождаемость
Омичи переживают, что теплые остановки могут превратиться в ночлежки
Омичей возил пьющий маршрутчик без водительских прав
«Люди падают в обморок»: Вступление новых правил шоферской медкомиссии отложили, но омичи продолжают штурмовать больницы
Как избежать проблем с ногами: красиво, удобно, не дорого?
Мошенники представились сотрудниками Пенсионного фонда и украли у омички 600 тысяч
Омичка требует с медиков 3 млн за смерть мужа
В Омске микроавтобус въехал в многоэтажный дом
Омичка отсудила 200 тысяч за падение на льду