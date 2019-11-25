В Омске в маршрутке умерла женщина
По предварительным данным, в пассажирки остановилось сердце
По предварительным данным, женщина умерла от остановки сердца.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагический случай произошел с жительницей села Троицкое Омского района.
Как рассказали в пресс-службе областного СУ СК, 23 ноября примерно в 10 утра на остановке «Аэропорт местных линий» в автобус № 394 в автобус зашла пассажирка. Через какое-то время женщине стало плохо. Очевидцы вызвали скорую, но спасти 56-летнюю омичку уже не получилось. По предварительным данным, она умерла от остановки сердца.
В региональном Следственном комитете начали проверку по факту случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU